Día y horario confirmados para el debut como local de Sarmiento en el Torneo Federal A

Tras la derrota en el arranque ante Boca Unidos, el Profe recibirá a Sarmiento de Resistencia buscando la recuperación.

Hoy 16:45

Tras la derrota en el debut ante Boca Unidos, Sarmiento de La Banda ya tiene en la mira su próximo compromiso en el Torneo Federal A, donde buscará recuperarse frente a su gente.

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El Profe comenzó su participación con una caída por 3-1 este domingo en Corrientes y ahora tendrá la oportunidad de dar vuelta la página cuando reciba a Sarmiento de Resistencia por la segunda fecha de la Zona 2.

Cuándo juega Sarmiento en La Banda

Aunque todavía resta la confirmación oficial, el encuentro se jugará el domingo 29 de marzo desde las 18 en el estadio Ciudad de La Banda, lo que marcará el primer partido como local del conjunto dirigido por Víctor Riggio en esta temporada.

El equipo bandeño intentará hacerse fuerte en casa para sumar sus primeros puntos en el campeonato y dejar atrás el traspié del debut.

La fecha 2 de la Zona 2 del Federal A

El programa completo de la segunda fecha sería el siguiente:

Fecha 2 – Zona 2 (29 de marzo)

Defensores vs Tucumán Central

vs Mitre vs Boca Unidos

vs Sarmiento (La Banda) vs Sarmiento (Resistencia)

vs Juventud Antoniana vs Sol de América

vs Libre: San Martín

El Profe sabe que será clave sumar en condición de local para acomodarse en la tabla y comenzar a hacerse fuerte en un torneo siempre exigente como el Federal A.