Israel atacó con misiles el sureste de Beirut y hubo un muerto

El ataque era contra un saboteador de la Fuerza Quds, según informaron medios israelíes.

Hoy 16:45

Una persona murió la tarde de hoy lunes en un ataque aéreo israelí contra un apartamento de un edificio residencial en la zona de Hazmieh, en el sureste de Beirut, informaron el Ministerio de Salud Pública de Líbano y la Agencia Nacional de Noticias.

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La alcaldesa de Hazmieh, Jean Asmar, quien inspeccionó el lugar, dijo que el resto de los residentes del edificio están a salvo, aunque el ataque causó daños materiales importantes.

Mientras tanto, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, indicó en la red social X que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron a un saboteador de la unidad de la Fuerza Quds en Beirut poco antes del ataque aéreo.

También hoy, medios de comunicación libaneses y fuentes de seguridad informaron que aviones de guerra israelíes destruyeron el puente Al-Dalafa, uno de los más grandes de Líbano, sobre el río Litani, en el este del país.

Horas antes, la agencia de noticias NNA informó que aviones de guerra israelíes destruyeron el puente Arzi sobre el río Litani, en el sur del Líbano.

Mientras tanto, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) informó que su cuartel general en la ciudad sureña de Naqoura fue atacado a tiros y alcanzado por metralla y fragmentos de proyectiles, lo que obligó a las fuerzas de paz a refugiarse en búnkeres. La UNIFIL indicó que cree que el proyectil fue disparado por un actor no estatal.

El 2 de marzo, Hizbulá anunció el lanzamiento de cohetes desde Líbano hacia Israel, el primer ataque de este tipo desde que se declaró un alto al fuego el 27 de noviembre de 2024. Posteriormente, Israel lanzó una campaña militar contra el grupo, que incluyó intensos ataques aéreos en zonas del sur y el este de Líbano, así como en los suburbios sureños de Beirut.

El número total de fallecidos por los ataques aéreos israelíes contra Líbano desde el 2 de marzo asciende a 1.039 y el de heridos a 2.876, informó hoy el Ministerio de Salud Pública libanés.