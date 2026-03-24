La Plata: simularon un viaje y asaltaron a una conductora de app

Los delincuentes la abordaron al detenerse, pero fueron detenidos poco después ocultos entre pastizales.

Hoy 09:12

Una conductora que trabaja para una plataforma de viajes fue víctima de un violento robo en La Plata, cuando dos personas que se hicieron pasar por pasajeros abordaron su vehículo y la atacaron durante el recorrido.

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El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer en la zona de las calles 12 y 507, donde los falsos pasajeros solicitaron el viaje y, tras unos minutos en el trayecto, amenazaron a la chofer para robarle sus pertenencias. Según se informó, los asaltantes la obligaron a detener el auto y la agredieron físicamente antes de huir con objetos de valor y el teléfono móvil. El caso generó preocupación entre los trabajadores de aplicaciones de transporte, quienes reiteraron sus reclamos por mayor seguridad.

De acuerdo con la información publicada por el medio local El Día, los agresores utilizaron una cuenta falsa de la aplicación para solicitar el viaje, un método que ya ha sido detectado en otros delitos similares.

La chofer afectada resultó con lesiones leves producto de la agresión física que sufrió durante el asalto. Tras el ataque, logró dirigirse a una zona segura y solicitar auxilio. La víctima fue asistida por personal de salud y acompañada en la realización de la denuncia correspondiente ante las autoridades.

En consecuencia, la Policía inició una investigación para identificar a los responsables del robo y recuperar los objetos sustraídos. Se revisaron cámaras de seguridad de la zona y se tomaron testimonios para avanzar en la causa. Poco tiempo después, las autoridades lograron detenerlos al encontrarlos escondidos entre los pastizales a pocos metros del lugar donde ocurrió todo.