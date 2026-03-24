Margot Robbie recrea un icónico videoclip de Kylie Minogue para la nueva campaña de Chanel

La actriz protagoniza un spot inspirado en “Come Into My World”, con múltiples versiones de sí misma recorriendo una escenografía parisina para presentar el bolso Chanel 25.

Hoy 11:10

La actriz Margot Robbie encabeza la nueva campaña de Chanel, en la que recrea el recordado videoclip de Kylie Minogue para la canción Come Into My World, lanzada en 2002.

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El comercial, dirigido nuevamente por Michel Gondry —responsable del video original—, presenta a múltiples versiones de Robbie desplazándose por un escenario que simula una acera parisina, cada una con un modelo diferente del bolso Chanel 25, en distintos colores y tamaños.

A modo de guiño, Minogue aparece en una de las ventanas del set, vestida de rosa, en una clara referencia a su participación en el videoclip original. La producción mantiene la lógica visual del trabajo de 2002, aunque introduce algunos cambios, como la sustitución de locaciones y elementos: el rodaje se realizó en un estudio en Los Ángeles y se incorporaron nuevos espacios, como una librería.

Durante el spot, Robbie interactúa con diversos elementos del entorno —acaricia un perro, circula en bicicleta y saluda a la cantante—, reforzando el carácter dinámico y repetitivo de la puesta en escena.

En declaraciones a Vogue, la actriz explicó que el videoclip original la marcó desde pequeña, especialmente por los recursos técnicos utilizados.

“Recuerdo haberlo visto de niña y pensar que era ingenioso, por los trucos de cámara característicos de Gondry”, señaló.

La colaboración también tiene un trasfondo simbólico: tanto Robbie como Minogue iniciaron sus carreras en la telenovela australiana Neighbours, aunque en décadas diferentes.

Además, en 2023, la cantante mencionó a Robbie como su elección ideal para interpretarla en una eventual película biográfica. En ese sentido, la actriz —embajadora de Chanel desde 2018— tomó el proyecto como una oportunidad de acercarse a ese universo.

“No sé cantar, así que puedo imitar a Kylie sin tener que hacerlo”, comentó.

Por su parte, Minogue destacó que la campaña funciona como una continuación conceptual del videoclip original, retomando su estructura cíclica.

“Se siente como otro ciclo, en línea con la idea repetitiva de la canción”, explicó.

El lanzamiento de la campaña coincidió con la presencia de ambas en la Semana de la Moda de París, donde asistieron al desfile de Chanel para la colección Otoño 2026, anticipando así una colaboración que finalmente se materializó en este nuevo proyecto audiovisual.