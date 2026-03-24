Marchesín sufrió un grave desgarro y Boca lo pierde para el debut en la Copa Libertadores

La victoria de Boca por 2-0 ante Instituto en La Bombonera dejó una noticia preocupante para el cuerpo técnico: la grave lesión de Agustín Marchesín, quien estará varias semanas fuera de las canchas en un momento clave de la temporada.

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Tras los estudios médicos, el club confirmó que el arquero sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho, el nivel más alto de gravedad dentro de este tipo de lesiones musculares.

Se pierde partidos clave

La lesión no solo lo dejará afuera del partido ante Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional, sino también del debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica y posiblemente otros encuentros más.

En principio, los tiempos de recuperación estimados son de entre tres y cuatro semanas, por lo que, en el escenario más optimista, podría volver recién a mediados de la fase inicial del torneo continental.

Apuntan a su regreso en una semana decisiva

En Boca mantienen el optimismo respecto a su evolución, aunque saben que será difícil que llegue en condiciones a una seguidilla muy exigente: el duelo ante Barcelona del 14 de abril y el Superclásico ante River del 19.

Cómo fue la lesión

El arquero sintió la molestia en los minutos finales del partido frente a Instituto, cuando experimentó un fuerte tirón en el aductor. Si bien fue atendido y continuó brevemente en el campo, lo hizo con evidentes gestos de dolor hasta que fue reemplazado por Leandro Brey.

Brey, listo para ser titular

Ante este panorama, el entrenador Claudio Úbeda ya trabaja con la posibilidad de que Brey sea el titular en los próximos compromisos, en un tramo del calendario donde Boca deberá afrontar la doble competencia entre el torneo local y la Libertadores.

De esta manera, la recuperación de Marchesín se transformó en una prioridad para el Xeneize, que deberá reacomodar su estructura defensiva ante una baja sensible en el arranque de los desafíos más importantes del año.