¿Cuándo vuelve a jugar Central Córdoba por el Torneo Apertura?

Tras la dura derrota ante Estudiantes en La Plata, el Ferro ya se enfoca en el duelo ante Newell’s.

Hoy 14:45

Luego de la dura derrota por 5-0 ante Estudiantes de La Plata, Central Córdoba comenzó a enfocarse en su próximo compromiso por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde intentará volver a sumar.

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El Ferroviario deberá reaccionar rápidamente cuando reciba a Newell’s Old Boys en el estadio Único Madre de Ciudades, en un partido clave para sus aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación.

Cuándo se jugará el partido

El encuentro ante la Lepra todavía no tiene día ni horario confirmados, ya que este fin de semana no habrá actividad en la máxima categoría del fútbol argentino debido a la doble fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia.

Por este motivo, el torneo tendrá un breve receso y la programación de la próxima fecha será confirmada en los próximos días.

Central Córdoba se ubica actualmente en el puesto 11 de la Zona A con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, por lo que necesita sumar para no perder terreno en la pelea por meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, Newell’s atraviesa un presente complicado, ya que marcha último con 6 unidades, con un registro de 1 triunfo, 3 empates y 7 caídas, aunque llega con algo de impulso tras conseguir su primera victoria el fin de semana pasado como local ante Gimnasia de Mendoza.

La necesidad de una reacción

Tras la dura caída en La Plata, el equipo dirigido por Lucas Pusineri buscará hacerse fuerte ante su gente y reencontrarse con su mejor versión para volver a sumar de a tres en casa.