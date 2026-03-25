Comienza el debate en Diputados por la Ley de Glaciares con 200 expositores en la primera jornada

Arrancan las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares con fuerte participación y cupos limitados, en un esquema que ya genera cuestionamientos de la oposición.

Hoy 09:06

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles a las 10 la primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada previamente en el Senado. En esta primera jornada participarán 200 oradores de manera presencial, mientras que otros 200 lo harán este jueves en modalidad remota.

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Con más de 100 mil inscriptos, el oficialismo de La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto que contempla la exposición de unos 400 participantes. El resto de los interesados deberá enviar sus aportes a través de escritos o videos, ante la imposibilidad de incluirlos en las jornadas principales.

En ese marco, la limitación en la cantidad de oradores y asesores por bloque anticipa un escenario de conflicto. Espacios como Unión por la Patria, Provincias Unidas y sectores de la izquierda reclamarán una ampliación de las audiencias.

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, confirmaron que solo podrán ingresar quienes hayan sido notificados previamente por correo electrónico. Además, remarcaron que la actividad será transmitida por los canales oficiales del Congreso.

Reglas estrictas para las exposiciones

Los organizadores establecieron que cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para su intervención. Esta limitación responde a la necesidad de garantizar que los 200 oradores previstos puedan participar durante la jornada presencial.

Asimismo, se solicitó a los bloques políticos restringir la cantidad de asesores en la sala, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de la audiencia. Todos los diputados, sin embargo, tendrán acceso al recinto.

El reclamo ambiental por mayor participación

Organizaciones como FARN, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace solicitaron que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. Argumentan que el esquema actual limita el debate sobre una ley clave para la protección ambiental.

El desarrollo de estas audiencias será determinante para el futuro de la reforma, en un contexto marcado por la presión política, judicial y social en torno a uno de los temas más sensibles de la agenda ambiental.