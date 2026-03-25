Gustavo Álvarez debuta como DT de San Lorenzo con una visita a Riestra

El Ciclón abre una nueva etapa con entrenador y necesita ganar, mientras el Malevo busca salir del fondo y sueña con hacer historia en la Sudamericana.

Hoy 10:32

En el estadio Guillermo Laza, San Lorenzo enfrentará este miércoles desde las 19 a Deportivo Riestra, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con realidades opuestas. El Ciclón llega con aire renovado tras la llegada de Gustavo Álvarez como entrenador, mientras que el Malevo atraviesa una racha negativa y aún no conoce la victoria en el campeonato.

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El conjunto de Gustavo Benítez viene de caer 1-0 ante Central Córdoba, resultado que profundizó su crisis futbolística. Sin embargo, en medio del mal presente local, el club recibió una noticia histórica: disputará la Copa Sudamericana, donde integrará el Grupo F junto a Gremio, Palestino y Montevideo City Torque, en lo que será su primera participación internacional.

Por el lado azulgrana, las últimas semanas fueron intensas. La dura derrota 5-2 ante Defensa y Justicia marcó el final del ciclo de Damián Ayude, y tras varios nombres en danza, la dirigencia confirmó la llegada de Álvarez. El DT arriba tras un destacado paso por la U de Chile, donde consiguió títulos locales y alcanzó instancias decisivas a nivel continental.

En lo futbolístico, San Lorenzo llega en alza tras golear 5-0 a Deportivo Rincón por la Copa Argentina, resultado que le dio confianza de cara a este compromiso clave. No obstante, tendrá la baja de Orlando Gill, convocado a la selección de Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro. Además, el destino quiso que ambos equipos vuelvan a cruzarse en la próxima instancia del certamen federal.

Probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.