"Sentía escalofríos cuando se hablaba de una pena de 15 años, era una locura"

Tras el giro de la causa, Mariano Páez aseguró a los medios nacionales que su hija Agostina atraviesa un cuadro de depresión y recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Hoy 11:08

El caso de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la Fiscalía en Brasil no se opusiera a su regreso a la Argentina y encuadrara la causa como delito continuado, lo que abre la puerta a una eventual pena de trabajo comunitario.

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En ese contexto, su padre, Mariano Páez, brindó declaraciones a medios nacionales en el programa radial de Fernando Lavecchia, donde detalló el delicado estado emocional de su hija tras el episodio.

“Agostina está con tratamiento psicológico y psiquiátrico”, afirmó, y explicó que la joven se encontraba “muy deprimida” en medio de la incertidumbre judicial y la repercusión del caso.

Uno de los puntos que más impacto generó en la familia fue la circulación de versiones sobre una posible condena de 15 años de prisión. “Muy en alerta, muy angustiado. Sentía escalofríos cuando se hablaba de una condena de 15 años”, expresó el padre, quien calificó esa posibilidad como “una locura”.

Según relató, la abogada nunca estuvo formalmente detenida, aunque sí tenía restricciones de movimiento. “Puede salir para todos lados, menos a Río de Janeiro”, explicó, y aclaró que actualmente se encuentra en un condominio, donde permanece resguardada.

Además, indicó que, si bien tiene permitido circular, su hija evita hacerlo por temor a amenazas, lo que refuerza el cuadro de estrés y vulnerabilidad emocional que atraviesa.

Con el nuevo encuadre judicial, el caso podría avanzar hacia una resolución menos gravosa, mientras la familia se mantiene expectante por los próximos pasos y prioriza la recuperación personal de la joven tras semanas de fuerte exposición pública.