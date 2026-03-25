Galatasaray se mete en la pelea con Boca por Dybala y complica el sueño xeneize

Desde Italia aseguran que el club turco volvió a la carga con una oferta millonaria por la Joya, que define su futuro mientras se recupera de una lesión.

Hoy 11:08

El futuro de Paulo Dybala vuelve a ser tema central en el mercado de pases. Mientras Boca avanza en negociaciones para intentar sumarlo a mitad de año, desde Italia aseguran que el Galatasaray reapareció con fuerza y se metió de lleno en la disputa por el delantero.

Según informó el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el conjunto turco estaría dispuesto a ofrecerle a la Joya un contrato por tres temporadas, con un salario cercano a los seis millones de dólares. No es la primera vez que Galatasaray muestra interés, pero ahora habría decidido avanzar con mayor decisión.

En paralelo, el entorno del jugador comenzó a moverse para definir su futuro. En los últimos días, su representante estuvo en Roma analizando los próximos pasos, en un contexto particular para el cordobés, que recientemente fue padre y además se encuentra en recuperación tras una cirugía de rodilla que lo mantiene fuera de las canchas.

Por el lado de Boca, la ilusión sigue intacta. El periodista Matteo Moretto aseguró que la dirigencia mantiene contactos constantes con el entorno del futbolista y que las negociaciones avanzan de manera positiva, aunque todavía no hay una decisión final.

De cara al próximo mercado, todo dependerá de la situación contractual de Dybala con la Roma, ya que su salida como jugador libre en julio aparece como una posibilidad concreta. Sin embargo, la irrupción de un competidor con mayor poder económico como Galatasaray obliga al club de la Ribera a redoblar esfuerzos si quiere cumplir el gran anhelo de repatriar al campeón del mundo.