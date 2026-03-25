Apuñaló a su novio, se filmó ensangrentada y quedó en libertad: “No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar”

La joven de 21 años aseguró que actuó en defensa propia tras sufrir violencia de género. El hombre está internado grave y la Justicia investiga el caso.

Hoy 11:12

Una mujer de 21 años fue detenida en la localidad brasileña de Benedito Bentes luego de confesar que había apuñalado a su novio y grabarse con la cara ensangrentada y un cuchillo en la mano.

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Según declaró, fue víctima de violencia de género y quedó en libertad mientras la Justicia investiga el caso.

El brutal episodio ocurrió durante la madrugada, cerca de las 4, cuando la Policía Militar de Alagoas recibió un llamado por un presunto caso de violencia de género.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre inconsciente, con graves heridas de arma blanca en el abdomen, la clavícula, el ojo izquierdo y la espalda.

Una ambulancia trasladó al joven de 22 años a un hospital, donde permanece internado.

La versión de la joven y el avance de la causa

Bia Correia

Según denunció Bia Correia a la policía, ella había sido agredida por su pareja primero en la calle y luego dentro de su casa.

En un video publicado tras el incidente, la joven aparece con la cara y la ropa manchada de sangre y sosteniendo el cuchillo que supuestamente utilizó en el ataque.

“Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar, iré feliz a la cárcel”, declaró.