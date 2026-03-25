Las confesiones de Miley Cyrus en el regreso de “Hannah Montana”: amores secretos y reencuentro familiar

A 20 años del fenómeno de Disney, la artista presenta un documental donde repasa su historia, revela su romance con Dylan Sprouse y muestra su reconciliación con su padre

Hoy 10:16

Ya han pasado dos décadas desde la llegada al mundo del personaje (y la serie) de Hannah Montana, la niña que jugaba a una doble vida de persona normal y estrella del pop. Un aniversario que ha hecho mirar por el retrovisor a muchos treintañeros que crecieron con ella y, también, a la propia Miley Cyrus, que saltó a la fama gracias a esa pequeña cantante pizpireta. Durante años, la artista ha tratado de alejarse del personaje para labrarse su propia carrera, con su nombre y apellido, y evitar ser fagocitada por el mismo. Pero ahora, pasados 20 años, Cyrus no puede más que agradecer hasta donde la ha llevado su, ahora sí, querida Hannah. Por eso ha decidido celebrar su existencia con un documental en Disney+, donde repasa su camino junto a ella y realiza algunas revelaciones.

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Este martes 24 de marzo llega a las pantallas ese metraje, en el que Cyrus es la estrella absoluta. Por él pasan sus padres, Tish y Billy Ray Cyrus, y amigos como Selena Gomez y Chappell Roan. La hora de material es, sobre todo, una entrevista con la podcaster Alex Cooper, quien además produjo el especial. También hay visitas al set original, recuerdos del pasado y actuaciones musicales.

Entre las revelaciones más importantes aparece una reconciliación familiar. Miley y su padre, Billy Ray Cyrus, estaban distanciados desde hace años, incluso tras la separación de sus padres y conflictos posteriores. En el documental comparten escena y reflexionan sobre su vínculo. “Las cosas están mejor cuando los Cyrus se llevan bien”, reconoce la artista.

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Otro de los momentos llamativos tiene que ver con su vida personal durante aquella etapa. Cyrus confirma un romance que hasta ahora era solo un rumor: su relación con Dylan Sprouse. “Sí, era mi novio”, asegura entre risas, recordando esa etapa en la que compartía entorno con otras estrellas juveniles.

Además, la cantante repasa su vínculo con figuras de Disney como Zac Efron, Vanessa Hudgens y nuevamente Selena Gomez, a quienes ubica dentro de una “época dorada” del contenido juvenil.

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El documental también se apoya en la nostalgia, con guiños estéticos a su personaje y el lanzamiento de una nueva canción dedicada a su yo del pasado. Cyrus incluso recupera parte de la imagen que la hizo famosa, reafirmando su reconciliación con Hannah Montana.

Con este proyecto, Miley no solo revisita su historia, sino que también capitaliza su legado, en un momento donde su nombre vuelve a estar en el centro de la escena global.