Scaloni definió el equipo para enfrentar a Mauritania en la Bombonera

La Argentina jugará este viernes un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026. El entrenador pondría mayoría de titulares.

Hoy 23:49

La Selección Argentina se presentará desde las 20.15 en La Bombonera ante Mauritania en lo que será su último compromiso en el país antes de la Copa del Mundo. Luego de la suspensión de la Finalissima frente a España, el cuerpo técnico apunta a afinar detalles y darle rodaje a la base del equipo que llegará al Mundial.

En el arco aparece la primera incógnita: Emiliano Martinez corre con ventaja, aunque Geronimo Rulli y Juan Musso también esperan su oportunidad. En defensa, se perfilan Nahuel Molina, Cristian Romero y Marcos Senesi, mientras que el lateral izquierdo se lo disputan Nicolas Tagliafico y Marcos Acuna.

En el mediocampo, la ausencia de Rodrigo De Paul por una molestia física abre lugar para un tridente conformado por Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernandez, que asoman como titulares.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, acompañado por Julian Alvarez. El tercer lugar en la delantera se lo disputan Nicolas Gonzalez y Thiago Almada, en otra de las dudas que mantiene el entrenador. Cabe destacar que Lautaro Martinez no forma parte de la convocatoria por lesión.

La probable formación de Argentina:

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.