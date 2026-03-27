La Banda rindió homenaje al granadero Ramón Saavedra con la inauguración de un busto en su honor

En un emotivo acto en la plazoleta San Martín, autoridades y vecinos rindieron homenaje al héroe santiagueño que dio su vida en el Combate de San Lorenzo, reafirmando el compromiso con la memoria y los valores patrios.

Hoy 14:16

En un emotivo acto realizado en la plazoleta San Martín, la ciudad de La Banda llevó adelante el descubrimiento del busto y placa en homenaje al granadero santiagueño Ramón Saavedra, quien entregó su vida por la patria en el Combate de San Lorenzo.

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La ceremonia fue encabezada por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, autoridades municipales, representantes de fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas y asociaciones intermedias.

El acto, organizado por la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana con el acompañamiento del municipio, incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, la bendición del busto a cargo del presbítero Federico Poldi y la colocación de ofrendas florales en honor al héroe. Posteriormente, se realizó la entonación de la Marcha a San Lorenzo, en un momento cargado de emoción y respeto.

Durante su discurso, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó la importancia histórica de este reconocimiento, señalando que se trata de “un día histórico para la ciudad y la provincia”, al poner en valor la figura de un santiagueño que dio su vida por la independencia argentina.

Asimismo, remarcó el legado de José de San Martín y de los granaderos, subrayando la importancia de mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad. En este sentido, convocó a la unidad de los argentinos, destacando que este tipo de acciones invitan a trabajar juntos por el bien común y a fortalecer los valores patrios.

Por su parte, la presidente de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana, la ingeniera Eliana Gramajo, expresó:

“Hoy se cumple un sueño que durante años veníamos anhelando: reivindicar la figura de un héroe de nuestra tierra. Ramón Saavedra, un hijo de esta provincia, llenó de gloria su nombre aquel 3 de febrero de 1813 en el Combate de San Lorenzo, dando su vida por la patria en el bautismo de fuego del glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo.

Hoy, tu pueblo rinde homenaje a tu memoria en esta plazoleta que lleva el nombre de tu jefe, el General José de San Martín, formador de valientes hombres que hicieron posible la independencia de gran parte del continente.

Este reconocimiento es un acto de justicia histórica que permitirá mantener vivo su legado para las futuras generaciones. Agradecemos profundamente la presencia de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, de las instituciones educativas y de todas las asociaciones intermedias que nos acompañan en este momento tan significativo.

Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento al intendente Roger Elías Nediani y a todo el equipo de la Municipalidad de La Banda por el acompañamiento y la predisposición brindada desde el inicio de la organización de este acto”.

De esta manera, la ciudad de La Banda reafirma su compromiso con la memoria histórica, la identidad y la promoción de los valores que forjaron la nación, manteniendo vivo el legado de quienes lucharon por la libertad.