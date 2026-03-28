Termas: hicieron un boquete en un comercio y se llevaron numerosas prendas

El hecho ocurrió en un local de indumentaria del barrio Villa Nueva. Los delincuentes ingresaron por un agujero en la pared.
El hecho se registró en Las Termas de Río Hondo, donde delincuentes lograron ingresar a un comercio tras realizar un boquete en la pared y sustrajeron una importante cantidad de prendas de vestir.
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El hecho tuvo lugar en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y Laprida, barrio Villa Nueva, donde funciona el local “Indumentaria Miladi”, propiedad de una mujer de 37 años.
De acuerdo a la denuncia, la damnificada apellido Silva advirtió alrededor de las 9 que la pared del fondo del comercio presentaba un orificio de aproximadamente 30 centímetros, por donde los autores habrían ingresado.
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Al revisar el lugar, constató el faltante de:
20 camperas de niños tipo puffer
28 shorts de jeans de dama tipo playero
18 pantalones largos de dama
10 chalecos tipo puffer
8 suéteres de hilo de dama
1 bomba de agua color gris
En el hecho intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, bajo directivas del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la participación de la brigada investigativa para avanzar en el esclarecimiento.