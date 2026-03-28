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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 0º
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Policiales

Termas: hicieron un boquete en un comercio y se llevaron numerosas prendas

El hecho ocurrió en un local de indumentaria del barrio Villa Nueva. Los delincuentes ingresaron por un agujero en la pared.

Hoy 07:34

El hecho se registró en Las Termas de Río Hondo, donde delincuentes lograron ingresar a un comercio tras realizar un boquete en la pared y sustrajeron una importante cantidad de prendas de vestir.

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El hecho tuvo lugar en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y Laprida, barrio Villa Nueva, donde funciona el local “Indumentaria Miladi”, propiedad de una mujer de 37 años.

De acuerdo a la denuncia, la damnificada apellido Silva advirtió alrededor de las 9 que la pared del fondo del comercio presentaba un orificio de aproximadamente 30 centímetros, por donde los autores habrían ingresado.

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Al revisar el lugar, constató el faltante de:

20 camperas de niños tipo puffer

28 shorts de jeans de dama tipo playero

18 pantalones largos de dama

10 chalecos tipo puffer

8 suéteres de hilo de dama

1 bomba de agua color gris

En el hecho intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, bajo directivas del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la participación de la brigada investigativa para avanzar en el esclarecimiento.

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