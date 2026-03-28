“Quiso, pero no pudo”: un jugador de la Selección intentó conquistar a Sabrina Rojas

Natalie Weber sorprendió en Intrusos con explosivas declaraciones sobre el futbolista y su vínculo con su querida amiga.

Hoy 08:26

El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse con una bomba inesperada. Esta vez, fue Natalie Weber quien, desde su rol de panelista en Intrusos, lanzó una serie de declaraciones que no pasaron desapercibidas y que tienen como protagonistas a Nico González y Sabrina Rojas.

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Todo comenzó cuando aseguraron que Nico es “amigo” de Sabrina, haciendo alusión a que pudo haber pasado algo que traspasó la amistad entre ellos.

Sin embargo, Natalie -que es muy amigo de Sabrina- despejó todas las dudas sobre este vínculo: "No, no es amigo”, lanzó, generando confusión y risas en el estudio. Y cerró, sin vueltas: “Quiso, pero no pudo”.