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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAR 2026 | 26º
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Racing venció por la mínima a San Martín de Formosa por la Copa Argentina

La Academia se impuso por 1 a 0 ante el conjunto formoseño en el estadio Florencio Sola por los 32avos de final.

28/03/2026

No quiso ser menos que Independiente y Racing Club también hizo los deberes en la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Costas superó a San Martín de Formosa por 1 a 0 y se metió en los 16avos de final, estirando además su racha a nueve partidos sin perder (seis triunfos y tres empates).

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El foco ahora está puesto en el clásico de Avellaneda del próximo sábado, al que llega con confianza en alza, aunque con un rendimiento que fue intermitente. Sin embargo, volvió a aparecer el de siempre: Adrián Martínez, quien marcó el gol del triunfo y volvió a ser determinante.

En la previa, Costas optó por un equipo mixto, combinando titulares y suplentes para cuidar piezas de cara a la seguidilla. La decisión generó dudas, sobre todo por incluir desde el arranque a su goleador, que venía de un esguince. Pero el delantero pidió jugar y respondió dentro de la cancha.

Racing fue superior, aunque le costó traducir esa diferencia en el marcador. Careció de fluidez en el juego y dependió mucho de los centros y pelotas paradas. San Martín, por su parte, no se replegó y llegó a incomodar en algunos pasajes, hasta que la expulsión de Gervasio Núñez a los 10 minutos condicionó el trámite.

A partir de ahí, la Academia inclinó definitivamente la cancha. Generó situaciones claras, como un remate de Conechny que pasó cerca y dos tiros en el travesaño, pero le faltó precisión para ampliar la ventaja. Los ingresos de Baltasar Rodríguez y el debutante Gonzalo Sosa le dieron aire fresco en ataque, aunque no lograron liquidarlo.

Más allá de no haberlo cerrado antes, el balance fue positivo para Racing: ganó, rotó el plantel y evitó lesiones. Ahora, con el boleto en la mano y el envión anímico, irá en busca de quedarse con un clásico de Avellaneda que promete ser determinante.

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