Israel atacó un centro naval en Teherán e Irán respondió con misiles

La ofensiva sobre infraestructura militar desató un contraataque con misiles sobre Tel Aviv, profundizando la escalada en Medio Oriente.

Hoy 21:22

La escalada en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de alta intensidad este sábado, luego de que Israel confirmara un ataque directo contra instalaciones estratégicas en Teherán, en una operación que apunta al corazón del desarrollo militar iraní.

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Según fuentes oficiales, la ofensiva tuvo como objetivo la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán, un complejo clave en la investigación y producción de buques, submarinos y sistemas avanzados de armamento marítimo.

Las explosiones sacudieron distintos sectores de la capital iraní durante varios minutos y generaron densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de la ciudad, en escenas que reflejan la magnitud del ataque.

Desde el mando militar israelí confirmaron que la operación forma parte de una estrategia más amplia para debilitar la capacidad militar iraní. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, advirtió que la ofensiva continuará en los próximos días.

Según explicó, los planes incluyen nuevos ataques dirigidos a “componentes críticos” de la estructura de defensa iraní, lo que sugiere una intención de afectar no solo la capacidad operativa actual, sino también el desarrollo tecnológico a largo plazo.

El golpe sobre el complejo naval es interpretado como un movimiento estratégico que busca limitar el poder marítimo de Irán en una región donde las rutas comerciales son clave para la economía global.

La respuesta iraní no tardó en llegar. En las horas posteriores al ataque, se lanzaron misiles balísticos contra el centro de Israel, con impacto en Tel Aviv.

Uno de los proyectiles, equipado con una ojiva de racimo, dispersó múltiples cargas explosivas sobre una amplia zona urbana, provocando la muerte de un hombre de 52 años, identificado como Vyacheslav Vidmant.

El ataque dejó además varios heridos y daños materiales en distintos puntos. Los servicios de emergencia debieron desplegar operativos en al menos seis sitios afectados, mientras el sistema de defensa aérea interceptaba parte de los misiles.

También se registraron heridos leves en el sur del país, producto de la caída de metralla y fragmentos generados por las intercepciones en el aire.

El conflicto suma nuevos actores y eleva el nivel de preocupación internacional. En paralelo a los ataques, rebeldes hutíes de Yemen se sumaron a las hostilidades, ampliando el alcance del enfrentamiento.

Este escenario genera inquietud no solo por el impacto humanitario, sino también por las posibles consecuencias sobre rutas estratégicas del comercio global, especialmente en corredores marítimos clave.

La combinación de bombardeos sobre infraestructura militar, ataques con misiles sobre zonas urbanas y la participación de múltiples actores configura un escenario de creciente inestabilidad.

El intercambio de ofensivas y la amenaza de nuevas acciones militares marcan un punto de inflexión en la región, con riesgo de una escalada mayor que podría tener impacto más allá de Medio Oriente.