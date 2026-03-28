Desesperada búsqueda en Salavina tras la desaparición de un hombre arrastrado por la corriente

Sergio Flamenco, de 50 años, se encontraba pescando con amigos en el paraje Yacu Hurmana. Fue succionado por el agua y no volvió a salir a la superficie.

Hoy 21:57

Momentos de extrema tensión se viven en el departamento Salavina, donde un hombre es intensamente buscado tras desaparecer en las aguas del río Utis durante la tarde de este sábado.

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El hecho ocurrió alrededor de las 18, en una zona de alcantarillas ubicada sobre la Ruta Provincial 92, a la altura del paraje Yacu Hurmana. La víctima fue identificada como Sergio Flamenco, de 50 años, con domicilio en la ciudad de Los Juríes.

Según informaron fuentes policiales, Flamenco se encontraba junto a un grupo de amigos compartiendo una jornada de pesca y recreación, cuando decidió ingresar al agua. En ese momento, la fuerte corriente comenzó a arrastrarlo aguas adentro.

Testigos del dramático episodio relataron que el hombre logró salir a la superficie en dos ocasiones, pero luego desapareció de vista. “Apareció dos veces y después no lo vimos más”, indicaron con desesperación ante los efectivos.

Tras el alerta de ocasionales transeúntes, se activó un operativo policial que incluyó la intervención de la Comisaría Comunitaria Nº 39 de Los Telares y la Subcomisaría de Villa Salavina, por cuestiones de jurisdicción.

En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando pericias y tomando testimonios, bajo la supervisión de autoridades policiales. En tanto, una dotación del Grupo Especial de Rescate (GER) se trasladó al sitio para iniciar tareas de rastrillaje y buceo en el cauce.

La fiscal de turno, Dra. Fadel, dispuso una serie de medidas urgentes, entre ellas la recepción de declaraciones a los acompañantes de la víctima y la profundización del operativo de búsqueda.

Las tareas continúan en la zona, aunque las condiciones del río —marcadas por la escasa visibilidad y la fuerza del agua— dificultan el trabajo de los rescatistas.

La comunidad de Los Juríes y localidades cercanas sigue con preocupación el desarrollo del operativo, a la espera de novedades sobre el paradero del hombre.