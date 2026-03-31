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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAR 2026 | 33º
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Todo listo para el 6° Encuentro Nacional de Artesanos en el Parque Oeste con entrada libre y gratuita

El evento se realizará todos los días de 17:00 a 23:00, con entrada libre y gratuita. El objetivo será poner en valor el trabajo artesanal como parte del patrimonio cultural.

Hoy 19:25
artesanías

La propuesta es organizada por la Asociación de Artesanos “Ciudad de Santiago”, junto a la Subsecretaría de Cultura y Turismo e la Municipalidad de la Capital, y reunirá a artesanos y artesanas de Santiago del Estero y de distintas provincias del país desde este jueves 2 y hasta el domingo 5 de abril sen la intersección de Av. Libertad y Pringles.

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El evento abrirá sus puertas todos los días de 17:00 a 23:00, con entrada libre y gratuita, y buscará poner en valor el trabajo artesanal como parte del patrimonio cultural, además de generar un espacio de encuentro entre creadores, vecinos y turistas.

Durante las cuatro jornadas, el público podrá recorrer stands con una amplia variedad de producciones, presenciar trabajos en vivo y participar de talleres y charlas vinculadas a distintas técnicas artesanales. La programación también incluirá propuestas musicales en vivo.

Cronograma de actividades

Jueves 2

20:00 – Taller de macramé

Viernes 3

18:00 – Taller de tallado en madera

20:00 – Taller de hilado

Sábado 4

18:00 – Taller de cerámica artesanal

19:00 – Charla: “Taller para luthería y ebanistería (sintético y orgánico)”

Domingo 5

19:00 – Taller de fieltro agujado

A lo largo del encuentro, los asistentes también podrán observar el trabajo en vivo de artesanos provenientes de diferentes puntos del país y de diversas localidades de la provincia. Para consultas e informes, se encuentra disponible el número 3855978678.

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