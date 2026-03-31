Añatuya: denunció a su esposa y a su nuera por una brutal agresión con un hierro

Un hombre de 40 años terminó con fracturas y hematomas tras un violento episodio doméstico. La Justicia ordenó la exclusión del hogar de su pareja y una restricción perimetral para la joven.

Hoy 20:15

En una jornada marcada por la tensión en el barrio Obrero, lo que parecía ser un conflicto familiar escaló hasta convertirse en un caso policial de gravedad. Un vecino de 40 años se presentó ante las autoridades para denunciar un ataque coordinado por parte de su esposa y su propia nuera, quienes le habrían provocado lesiones de consideración y amenazas de muerte.

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Según el relato de la víctima, la agresión física fue iniciada por su pareja, una mujer de 36 años, quien utilizó un caño o hierro para golpearlo repetidamente. La violencia del impacto fue tal que el denunciante sufrió la fractura de una falange del pie, lo que dificultó su movilidad en el momento del altercado.

Mientras esto ocurría, la nuera del hombre, una joven de 20 años, se sumó a la agresión. Según consta en el informe policial, la mujer comenzó a lanzarle calzado y otros objetos contundentes que impactaron en diversas partes de su cuerpo, dejándole visibles hematomas. Lejos de detenerse, la situación alcanzó un punto crítico cuando ambas mujeres habrían proferido amenazas de muerte contra él.

Ante la gravedad del parte médico y los testimonios recolectados, el fiscal Farías tomó cartas en el asunto de manera inmediata, dictando una serie de medidas preventivas para resguardar la integridad de la víctima: Se ordenó el retiro inmediato de la esposa (36) de la vivienda compartida, y se fijó una prohibición de contacto para la nuera (20) hacia el denunciante.

El fiscal solicitó un relevamiento de incidentes y denuncias previas entre los involucrados para determinar si existía un historial de violencia sistemática.

Como parte del protocolo, se solicitó la documentación de los hijos menores de la pareja para garantizar su bienestar y seguimiento por parte de los organismos correspondientes.

“El caso ha sido caratulado preventivamente como Lesiones y Amenazas, mientras se aguarda el resultado final de las pericias médicas y el relevamiento vecinal", indicaron fuentes judiciales.

La investigación continúa abierta para esclarecer el detonante de la gresca que dejó a un hombre herido y a su núcleo familiar fracturado bajo la lupa de la justicia.