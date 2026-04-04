El Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio tras la viralización del video de Mariano Páez

La fiscal Victoria Ledesma ordenó iniciar actuaciones para determinar si existen delitos de acción pública a partir del contenido difundido en redes y portales.

04/04/2026

El Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio de una investigación de oficio en torno al video de Mariano Páez, que en las últimas horas generó repercusión pública por el contenido de sus declaraciones.

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La medida fue ordenada por la fiscal Dra. Victoria Ledesma, quien resolvió avanzar con la apertura de una información sumaria con el objetivo de establecer si las manifestaciones realizadas en el material audiovisual podrían encuadrarse en delitos de acción pública.

Según se informó, la decisión fue adoptada tras el conocimiento directo del video difundido en distintos portales de acceso público y redes sociales, el cual tomó estado público y motivó la intervención del organismo judicial.

En ese marco, la investigación buscará determinar la existencia o no de ilícitos penales, tomando como punto de partida el contenido del material que circula y que involucra al mencionado ciudadano.

Desde el MPF señalaron que la actuación se enmarca en el deber legal de promover la acción penal cuando existen indicios de posibles delitos de carácter público, por lo que ahora se avanzará con las medidas correspondientes para esclarecer los hechos.