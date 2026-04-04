Conmoción en Termas: hallaron sin vida a una turista en la bañera de un hotel céntrico

La mujer, de 76 años y oriunda de Mendoza, fue encontrada por su pareja en una habitación del hotel Principado. Interviene la Justicia para determinar las causas del deceso.

04/04/2026

Un trágico episodio generó conmoción este sábado por la tarde en Las Termas de Río Hondo, donde una mujer de 76 años fue hallada sin vida en la bañera de una habitación de hotel.

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El hecho se registró alrededor de las 18:30 en el hotel Principado, ubicado en la intersección de avenida Belgrano y calle Moreno, en pleno centro de la ciudad.

Según las primeras informaciones, la situación fue advertida cuando personal del alojamiento fue alertado sobre un inconveniente en la habitación N° 108. Al arribar al lugar, los empleados se entrevistaron con el esposo de la mujer, quien relató que desconocía qué le había ocurrido.

De acuerdo a su testimonio, al ingresar al baño encontró a su pareja flotando en la bañera, por lo que intentó asistirla, aunque sin éxito.

Ante la dramática escena, se solicitó de inmediato la presencia de personal de salud. Minutos después, profesionales del CIS Termas constataron el fallecimiento de la mujer, identificada como Rosalía Hermelinda Álvarez, oriunda de la provincia de Mendoza, quien se encontraba alojada en el lugar junto a su pareja desde el pasado jueves.

Tras recibir la noticia, el hombre sufrió una descompensación y debió ser trasladado al mismo centro de salud para su atención.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del deceso.

La causa quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 40, con intervención del fiscal de turno Gustavo Montenegro, quien dispuso la participación del médico de Policía y las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido.