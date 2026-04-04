Denuncian el robo de una motocicleta frente a una vivienda en el barrio Siglo XX

Se trata de una Honda Biz 125 negra que era utilizada como herramienta de trabajo. Solicitan colaboración para recuperarla.

04/04/2026

Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas en la ciudad de Santiago del Estero, donde una familia sufrió el robo de una motocicleta que se encontraba estacionada frente a su domicilio.

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De acuerdo a la información difundida a través de redes sociales, el ilícito ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Siglo XX, manzana 17, lote 20, desde donde desconocidos sustrajeron una moto Honda Biz 125, color negro con detalles grises, dominio A041NBA.

Según detalló la denunciante, el rodado es una herramienta fundamental de trabajo diario, y en su interior llevaba documentación de importancia a nombre de Pablo Lucas Torres, lo que agrava la situación.

Tras advertir el robo, la familia inició una campaña de difusión para intentar dar con el vehículo y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita recuperarlo.