Violento episodio familiar en Las Tinajas: una joven sufrió graves quemaduras y quedó internada

La víctima, de 24 años, presenta lesiones de segundo grado en el 18% de su cuerpo tras ser atacada con agua caliente. La Justicia ordenó la aprehensión de su madre, señalada como agresora.

Hoy 21:49

Un grave hecho de violencia intrafamiliar se registró alrededor de las 05:30 de este domingo en la localidad de Las Tinajas, departamento Moreno, donde una joven resultó con quemaduras de consideración tras ser agredida con agua caliente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las actuaciones policiales, el episodio salió a la luz a partir del testimonio de Lucas Leonel Romero, de 22 años, quien indicó que momentos antes su pareja, Julia Zerda, de 24 años, había sido atacada físicamente por su madre, identificada como María Herrera. Tras el hecho, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hacia el hospital zonal para recibir asistencia médica.

Según el informe del personal de salud, la médica de guardia Dra. Danna Ana Luciana constató que la joven presenta quemaduras de segundo grado que abarcan un 18% de su cuerpo, por lo que quedó internada bajo observación.

Fuentes policiales indicaron que la damnificada fue invitada a radicar la correspondiente denuncia contra su progenitora, aunque se negó a realizarla.

Intervino el fiscal Dr. Álvaro Yagüe, quien dispuso la intervención del médico de policía para la constatación de lesiones, la realización de relevamiento vecinal y entrevistas a testigos, además de ordenar la aprehensión de María Herrera, sindicada como autora de la agresión.