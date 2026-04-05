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La Municipalidad invita a participar del Circuito de Bienestar por el Día Mundial de la Salud

Vecinos podrán disfrutar de estaciones de bienestar y recibir información para cuidar su salud física, mental y emocional.

Hoy 22:29

En el marco del Día Mundial de la Salud, la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, invita a la comunidad a participar de una jornada especial denominada “Circuito de Bienestar”, que se llevará a cabo el martes 7 de abril a partir de las 9:00 horas, en inmediaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, sito en Besares N° 262.

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La propuesta tiene como objetivo promover hábitos saludables y generar espacios de concientización y prevención, acercando a los vecinos diferentes servicios y herramientas para el cuidado integral de la salud.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintas estaciones temáticas, entre ellas: nutrición, salud mental, prevención en salud sexual y reproductiva, además de un “Mercadito Saludable” con productos pensados para una alimentación equilibrada.

Esta iniciativa busca fomentar el bienestar físico, emocional y social, fortaleciendo el acceso a la información y acompañando a la comunidad en la adopción de estilos de vida más saludables.

De esta manera, el municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas al cuidado de la salud, promoviendo la prevención y el acceso equitativo a servicios para todos los vecinos.

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