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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 0º
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Policiales

Secuestraron en la Ruta 9 un automóvil robado en Buenos Aires

Durante un control vehicular, en el sector sur de la Ciudad Capital, personal de Seguridad Vial detectó un automóvil que presentaba irregularidades en su documentación.

Hoy 00:15

Se trata de un vehículo marca Peugeot 207 Compact, que era conducido por una mujer, quien exhibió una cédula de identificación con aparentes signos de adulteración.

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Tras la verificación correspondiente, se estableció que el rodado registraba pedido de secuestro vigente por una causa de robo en la provincia de Buenos Aires, desde 2024.

Ante esta situación, los efectivos secuestraron el vehículo y la documentación, dándose intervención a la fiscalía correspondiente, que dispuso además la toma de testimonio a la conductora.

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