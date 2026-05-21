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“Colores que dan vida”: CAISE impulsa una jornada de concientización sobre la donación de órganos

Se desarrollará los días 29 y 30 de mayo en el Parque Aguirre, sector exDumbo de 10 a 18, con el objetivo de promover la concientización, la empatía y la importancia de la donación de órganos.

Hoy 09:29
Campaña CAISE

El CAISE llevará adelante la actividad denominada “Colores que dan vida”, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

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La propuesta se desarrollará durante los días 29 y 30 de mayo en el Parque Aguirre, sector exDumbo, en el horario de 10 a 18, con el objetivo de promover la concientización, la empatía y la importancia de la donación de órganos como acto solidario que puede salvar vidas.

Durante ambas jornadas habrá pintura de murales en vivo, feria de emprendedores y distintas actividades participativas junto a escuelas, buscando generar un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.

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Desde la organización destacaron que hablar sobre donación también implica construir conciencia social y brindar esperanza a quienes esperan un trasplante. Bajo el lema “Colores que dan vida”, la iniciativa apunta a que vecinos, estudiantes y familias puedan sumarse y acompañar el mensaje de solidaridad y compromiso con la vida.

El CAISE, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia encargado de gestionar la procura, ablación y trasplante de órganos, tejidos y células en todo el territorio santiagueño,

La invitación está abierta a toda la comunidad santiagueña para participar de esta actividad que combinará arte, educación y reflexión en torno a la importancia de donar órganos y tejidos.

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