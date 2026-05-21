“Esperamos a todos para disfrutar del sabor y la tradición en esta fecha patria”: Sumampa está lista para una nueva edición del Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo

El Intendente de la ciudad, Fernando Bernasconi, expresó la gran expectativa en torno a una nueva edición de una fiesta que reúne a miles y miles de personas de todo el país.

Hoy 08:52

La cuenta regresiva para la XI edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo ya está en marcha. Sí, uno de los eventos gastronómico y cultural más importante en Argentina se prepara con todo y se espera la llegada de una gran cantidad de santiagueños y habitantes de distintas provincias.

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En este año, la competencia contará con la participación de más de 100 equipos provenientes de diferentes provincias de la República Argentina y los cocineros buscarán consagrarse en la elaboración de dos de los platos más representativos del país: el asado con cuero y el sabroso locro criollo.

Al igual que las ediciones anteriores, el encuentro tendrá lugar en el predio de cuatro hectáreas del Camping Municipal de la localidad de Sumampa, que ya se encuentra preparado para la convocante fiesta. El acceso para el público general será completamente libre y gratuito durante toda la jornada festiva del próximo lunes 25 de mayo.

Gran expectativa

Para esta edición 2026, las autoridades municipales confirmaron que el cupo de competidores ya se encuentra completo y se espera un impacto económico significativo en el sector turístico, hotelero y comercial de toda la región.

El intendente de Sumampa, Fernando Bernasconi, invitó a la gente a sumarse a la tradicional fiesta. “Esperamos a todos para disfrutar del sabor y la tradición en esta fecha patria. Más de 8.000 litros de locro y más de 8.000 kilos de asado disfrutaremos en otra jornada con los mejores sabores del país”, destacó.

Como es habitual en esta fiesta, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, artesanías, espectáculos de danza y competencias junto a muchas actividades para toda la familia.

Cronograma de actividades de un día especial

* La programación oficial comenzará a las 8 de la mañana con el tradicional izamiento de la bandera.

* A las 9, se realizará el acto central que incluirá un desfile cívico-militar con autoridades e instituciones locales.

* El concurso gastronómico dará inicio formalmente a las 10 de la mañana. Una hora más tarde, el escenario principal habilitará la presentación de los espectáculos artísticos y musicales en vivo.

La exhibición de los platos ante el jurado se dividirá en dos etapas principales. Al mediodía se evaluará el locro criollo y a las 13 será el turno de calificar el asado con cuero, confirmaron desde la organización.

Las actividades incluyen numerosas propuestas recreativas tradicionales. A las 14 está programada la clásica carrera de burros, una de las actividades más convocantes del encuentro.

El predio municipal cuenta con infraestructura renovada para recibir a todos los visitantes. El espacio dispone de quinchos, hornos de barro, asadores y áreas de juegos infantiles.

La ceremonia de premiación a los equipos ganadores se llevará a cabo a las 19.30. Tras la entrega de galardones, los recitales en vivo se extenderán hasta la madrugada para cerrar la celebración.