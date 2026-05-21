Dakota Johnson lidera el nuevo film de Alice Rohrwacher que suma a Mick Jagger

La actriz también produce “Three Incestuous Sisters”, un ambicioso drama gótico que se filma en Italia con un elenco internacional.
La carrera de Dakota Johnson suma un nuevo proyecto de alto perfil con “Three Incestuous Sisters”, el próximo largometraje de la directora Alice Rohrwacher, que ya se encuentra en rodaje en Italia y acaba de incorporar una figura inesperada: el ícono del rock Mick Jagger.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Johnson no solo encabeza el elenco, sino que también participa como productora a través de TeaTime Pictures, consolidando su perfil cada vez más activo detrás de cámara y apostando por proyectos de autor con fuerte identidad estética.
La película, que marcará el primer trabajo en inglés de Rohrwacher, está basada en la novela ilustrada de Audrey Niffenegger y propone una historia de tono gótico centrada en tres hermanas que viven en aislamiento, cuya rutina se ve alterada con la llegada de un extraño: el hijo de un farero.
El elenco reúne nombres de peso como Josh O’Connor, Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Isabella Rossellini, en una combinación que potencia el atractivo internacional del proyecto.
En ese marco, la incorporación de Jagger suma un elemento distintivo. Aunque su participación sería acotada, versiones indican que interpretaría al farero, mientras que O’Connor encarnaría a su hijo, roles que aún no fueron confirmados oficialmente.
Dakota Johnson
El rodaje comenzó en abril y se desarrolla en locaciones como Stromboli y Roma, con una duración estimada de diez semanas. La producción está a cargo de Indian Paintbrush junto a TeaTime Pictures, con Steven Rales como uno de los productores y la propia Rohrwacher también involucrada en ese rol. La firma Fandango se desempeña como productora de línea en Italia.
Para Johnson, este proyecto refuerza una etapa en la que busca equilibrar su trabajo como actriz con decisiones creativas desde la producción, apostando por historias más arriesgadas y personales. En esa línea, “Three Incestuous Sisters” aparece como una propuesta alineada con el cine de autor europeo, pero con proyección global.
Con un rodaje en marcha y un elenco que no deja de sumar nombres destacados, la película se perfila como uno de los títulos a seguir en el circuito internacional, con Johnson como figura central tanto delante como detrás de cámara.