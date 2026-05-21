“No subestimen al Presidente”: la respuesta de Martín Menem en plena tensión con Caputo

El riojano buscó desactivar la polémica surgida por una cuenta fake en X, negó haber ocultado información a Javier Milei y pidió manejar la interna puertas adentro.

Hoy 09:13

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le envió un fuerte mensaje al asesor presidencial, Santiago Caputo, en medio de la interna por los mensajes en redes sociales: “Estas situaciones se resuelven en el vestuario”. El presidente de la Cámara de Diputados intentó bajarle el tono a la disputa con el asesor presidencial, por el origen de la cuenta de X, Rufus.

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Menem planteó: “En cualquier organización siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto nada, a veces pasan este tipo de situaciones pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo".

El presidente de la Cámara de Diputados dijo luego, en declaraciones a Radio Mitre: “Siempre se generan roces en política. Pero más allá de cualquier diferencia, después salimos y nos la pasamos entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente".

En las últimas horas se sumaron elementos recalentaron la tensión entre Menem y Caputo, entre ellos una acusación directa, de parte del sector conocido como Las Fuerzas del Cielo, que lidera el asesor presidencial. El dirigente oficialista salió al cruce: “No subestimen al presidente Javier Milei. La única manera de contestar es con resultados, yo me enfoqué en eso, mi ámbito es el Poder Legislativo, trabajamos con resultados".

El presidente de la Cámara de Diputados dijo: “En el mismo sábado le dije al Presidente: ‘Mirá, para mí pasó esto, se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Un link de una noticia X de Instagram, y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió, y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta".