Smart City Expo cierra su edición 2026 con una agenda cargada de innovación

El evento más importante sobre ciudades inteligentes en Santiago del Estero tendrá este jueves su última jornada con conferencias, tecnología y figuras destacadas.

Hoy 09:04

El Fórum de Santiago del Estero será escenario este jueves del cierre de una nueva edición de la Smart City Expo, el encuentro que durante dos jornadas reunió a especialistas, empresas, estudiantes y público en general en torno a la innovación, la tecnología y el desarrollo de ciudades inteligentes.

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Luego de una primera jornada con gran convocatoria, la expectativa crece para este último día, que contará con múltiples actividades, espacios interactivos y conferencias pensadas para acercar al público a las nuevas tendencias tecnológicas y a los desafíos urbanos del futuro.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del reconocido biólogo y divulgador científico Diego Golombek, quien a las 18 encabezará la charla “La Ciudad Circadiana. Influencia de los ritmos y relojes biológicos en la salud y en la sociedad”. Allí analizará cómo los hábitos de la vida moderna, el uso de la tecnología y las dinámicas urbanas influyen en la salud y el bienestar de las personas.

El éxito de la primera jornada, que tuvo como una de las principales figuras a Mario Pergolini, elevó aún más las expectativas para el cierre. El periodista y productor participó el miércoles con una charla que convocó a una gran cantidad de asistentes, donde compartió su mirada sobre la evolución de los medios digitales, las plataformas y la comunicación en tiempos de transformación tecnológica.

Con una propuesta que combina conocimiento, innovación y participación ciudadana, la Smart City Expo buscará cerrar esta edición con una nueva jornada multitudinaria en el Fórum santiagueño.