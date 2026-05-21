Informe alarmante: 7 de cada 10 argentinos agotan su sueldo antes de la quincena

Un informe privado reveló que el 87% de los trabajadores considera insuficiente su salario para cubrir gastos básicos y que la mayoría no logra ahorrar por el peso de las deudas, el alquiler y el costo de vida.

Hoy 10:43

Un informe privado encendió las alarmas sobre la situación salarial en Argentina: 7 de cada 10 trabajadores aseguran que su sueldo no les dura más de 14 días y el 87% considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

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El relevamiento fue realizado por el portal de empleo Bumeran y ubica al país entre los niveles más críticos de la región en cuanto a percepción de insuficiencia salarial, solo por detrás de Panamá y Ecuador.

Según el estudio, el 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo se agota antes de llegar a la segunda mitad del mes. Dentro de ese grupo, un 28% afirma que apenas cobra debe destinar el dinero a cancelar deudas y cuentas pendientes.

Además, un 21% logra estirar sus ingresos hasta la segunda semana, mientras que un 15% indicó que el salario le alcanza por menos de una semana y un 9% apenas llega a cubrir siete días.

Solo un 9% de los trabajadores encuestados aseguró que su sueldo alcanza para cubrir los gastos de todo el mes, un dato que refleja la presión que enfrentan los hogares frente al costo de vida.

El informe también detalló cuáles son los gastos que más impactan en el bolsillo. El alquiler aparece como el principal destino del salario para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación, con el 27%, y el pago de deudas, con el 16%.

La posibilidad de ahorro también se encuentra fuertemente limitada. Según el relevamiento, 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente o por el peso de compromisos financieros previos.

En paralelo, el endeudamiento continúa en aumento: el 77% de los argentinos reconoció tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, advirtió que la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. “Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”, sostuvo.

Ante un eventual aumento salarial, el 46% de los trabajadores afirmó que lo destinaría principalmente a pagar deudas. En tanto, un 22% lo utilizaría para ahorrar, un 15% para alimentación y recreación, y apenas un 13% para invertir.