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Las ciudades más recomendadas por expatriados para vivir en 2023

Expatriados de diversas nacionalidades coinciden en que las mejores ciudades para vivir se caracterizan por un equilibrio entre entorno, oportunidades laborales y bienestar general, más allá de su tamaño o costo.

Hoy 10:41

En el análisis actual sobre las mejores ciudades para vivir, la opinión de expatriados de diferentes nacionalidades revela que no siempre son las más grandes o costosas. Este informe se centra en aquellos lugares donde se encuentra un equilibrio ideal entre el entorno y las oportunidades laborales.

Málaga, situada en España, se destaca como una de las ciudades más valoradas por expatriados gracias a su clima templado, cercanía al mar y un ambiente relajado. Además, cuenta con una red de transporte eficiente y acceso a servicios de salud pública de calidad.

En Bangkok, Tailandia, los nómadas digitales encuentran un lugar ideal para vivir. Su transporte moderno, la diversidad culinaria y una vida urbana vibrante son aspectos que atraen a expatriados, quienes destacan su bajo costo de vida y la facilidad para integrarse.

Medellín, en Colombia, se posiciona entre las mejores ciudades de Latinoamérica por su clima estable, infraestructura moderna y vida activa. Barrios como El Poblado y Laureles ofrecen una comunidad segura y servicios adecuados para residentes internacionales.

Atenas, en Grecia, combina su rica historia con un estilo de vida internacional. Esta ciudad proporciona buena conectividad y un acceso mejorado a servicios de salud, lo que la convierte en una opción válida para quienes buscan un equilibrio cultural.

La capital de México, Ciudad de México, presenta una vibrante oferta cultural y gastronómica, siendo barrios como Condesa y Polanco favoritos entre expatriados. Esto se traduce en múltiples oportunidades en tecnología y una red sólida de transporte.

Por otro lado, Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, ha emergido como un destino clave para quienes buscan calidad de vida y oportunidades laborales bien remuneradas, a pesar de su alto costo de vida.

Finalmente, ciudades como Bucarest en Rumanía, Montevideo en Uruguay y Vancouver en Canadá también figuran entre las mejores opciones para expatriados, cada una con características únicas que ofrecen un entorno atractivo y servicios de calidad.

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