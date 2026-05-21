Condenaron a Air France y Airbus por la caída de un avión en medio del Atlántico que dejó 228 víctimas

La sentencia fue por "homicidio involuntario" por el accidente en 2009 del vuelo que iba de Río de Janeiro a París. En una instancia previa, la Justicia francesa había absuelto a ambas empresas.

Hoy 10:51

La Justicia francesa declaró culpables este jueves a Air France y al fabricante Airbus por "homicidios involuntarios", 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río de Janeiro-París y que costó la vida a 228 personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tribunal de Apelación de París revocó de esta manera la decisión de los magistrados de primera instancia, que en 2023 decidieron absolver a ambas empresas.

La absolución de las compañías Airbus, fabricante del avión, y Air France, operador del vuelo, había provocado la indignación de los familiares y la fiscalía apeló esta decisión.

La nueva sentencia las considera "únicas responsables" de la mayor tragedia de la aviación francesa, y les impone una multa máxima de 225.000 euros a cada una (cerca de 260.000 dólares).

En su lectura de la sentencia, la jueza consideró a ambas compañías culpables por no haber hecho lo suficiente para evitar el siniestro, uno de los peores de la historia reciente de la aviación mundial.

El 1º de junio de 2009, la aeronave que operaba el vuelo AF447 entre Rio de Janeiro y París se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de despegar.

A bordo del avión, un A330 de Airbus, iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño. Sus cuerpos tardaron meses en encontrarse y ser rescatados, al igual que las cajas negras.

El tribunal correccional de París absolvió en abril de 2023 a Airbus y a Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, como pedía la fiscalía, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Los magistrados consideraron entonces que, aunque cometieron "imprudencias" y "negligencias", "no se pudo demostrar (...) ningún vínculo causal seguro" con el accidente.

Sin embargo, el ministerio público cambió de posición y pidió en noviembre al tribunal de apelación de París que condenara a ambas empresas por homicidios involuntarios.

Durante el juicio, Airbus y Air France se defendieron de toda responsabilidad penal y apuntaron a las malas decisiones tomadas por los pilotos (fallecidos) en una situación de emergencia.

La nueva condena llega 17 años después del accidente, que según se supo fue desencadenado por una falla en el dispositivo de navegación del aparato, que se congeló.

Por esto, los pilotos recibieron informaciones de navegación erróneas que terminaron con el avión estrellado en aguas del Océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

Airbus ha sido condenada por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad, mientras que Air France lo fue por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos.