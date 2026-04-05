“No hay nada ilegal”: Caputo sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación

El titular de Economía defendió los préstamos otorgados a funcionarios y adelantó que la inflación de marzo podría ser más alta.

Hoy 22:27

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación. “Fueron inducidos por mí”, aseguró y alentó a los ciudadanos a empezar el trámite para tener su casa propia.

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En ese sentido, defendió: “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro patético que lo pongan como si fuera un delito”.

Días atrás, la oposición presentó un pedido de informes para conocer detalles sobre la operatoria de un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas que obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación.

“Es lógico y normal que un funcionario que cobra un sueldo tenga acceso a uno de los productos que ofrece el banco. Es legal y moral, es justo que lo pueda hacer”, reforzó y aclaró que los créditos “no son más ventajosos para ellos que para el resto de la sociedad”.

“Federico Furiase -secretario de Finanzas- fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común. Todos hacen lo mismo. No es que el Nación les da solo a los funcionarios, dio más de 27.000 créditos”, marcó.

Asimismo, recomendó a todos los ciudadanos a que tomen créditos hipotecarios: “Es una oportunidad única. Le conviene al país porque que se desarrolle es un motor de reactivación y la mayor justicia social. Apúrense para sacar, hay sobrestock y las propiedades no subieron tanto”.

Luego de que se destapó el tema, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, quien había tomado un préstamo del BNA. Sin embargo, Caputo indicó: “Sandra me llamó para aclararme que la salida de Massaccesi no tuvo que ver con eso”.

Tras su salida, el exfuncionario había escrito en sus redes: “A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.

El ministro de Economía volvió a referirse a la inflación de marzo, que el INDEC publicará el martes 14 de abril: “Probablemente venga más alta porque el impacto de la suba del petróleo y de la educación es alto. Es algo coyuntural”.

Y explicó: “Nosotros no eludimos los datos. Hasta el año pasado veníamos con una inflación que había bajado al 1,5% mensual, pero cayó mucho la demanda porque la gente se asustó antes de las elecciones y la inflación volvió un escalón para arriba. Hay que reconstruir, es confianza y lleva tiempo. Y el shock externo por el petróleo que subió más de 50%”.