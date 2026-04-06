Agredieron a un conductor y a la policía en un control víal: dos detenidos y un arma blanca secuestrada

Tres personas en estado de ebriedad protagonizaron un violento disturbio en el puesto de control de El Caburé, en jurisdicción de Monte Quemado. El episodio terminó con dos detenidos y el secuestro de un arma blanca.

Hoy 00:14

El hecho se registró este domingo en Monte Quemado cuando efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaban tareas preventivas y detectaron una situación conflictiva entre los involucrados. En ese contexto, dos ocupantes de una motocicleta comenzaron a agredir y arrojar bebidas alcohólicas tanto a otros conductores, como al personal policial.

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Durante la intervención, los uniformados constataron que uno de los agresores portaba un arma blanca. Además, las pruebas de alcoholemia realizadas a los tres implicados arrojaron resultados positivos.

Informado de lo sucedido, el fiscal de turno dispuso la aprehensión de los dos agresores, el secuestro del arma blanca y la retención del motovehículo. Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N° 22 de Monte Quemado.

En cuanto al tercer involucrado, quien conducía una camioneta Toyota Hilux, se procedió a la retención del vehículo y de su licencia de conducir, labrándose las actas correspondientes.