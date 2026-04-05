Netflix y la NASA transmitirán en vivo este lunes la llegada de los astronautas a la luna

La misión marcará un hito al mostrar en tiempo real el paso de la nave Orion alrededor del satélite natural, en el primer viaje con astronautas a la órbita lunar en más de 50 años.

Hoy 22:58

La misión Artemis II, el primer viaje tripulado de la NASA alrededor de la Luna en más de cinco décadas, vivirá este lunes 6 de abril de 2026 uno de sus momentos más esperados: el sobrevuelo lunar de la nave Orion, que será transmitido en vivo a escala global a través de NASA+ y también mediante Netflix. La propia NASA anunció que la cobertura oficial del paso de la tripulación alrededor de la Luna comenzará a las 2 p. m. del Este de Estados Unidos, horario que en Ecuador corresponde a las 14:00.

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La transmisión permitirá seguir en tiempo real el avance de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los cuatro astronautas que despegaron el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete Space Launch System (SLS). De acuerdo con la NASA, Artemis II es una misión de aproximadamente 10 días y constituye el regreso de una tripulación humana a la órbita lunar desde las misiones Apolo.

El interés por esta fase del viaje se debe a que la cápsula Orion realizará un paso alrededor de la Luna como parte de la maniobra que le permitirá aprovechar la gravedad lunar para emprender el retorno hacia la Tierra. La NASA identifica este evento como la cobertura oficial de “Artemis II Crew Flies Around the Moon”, programada para este lunes en su señal en vivo y en su plataforma NASA+.

La novedad para esta jornada es la participación de Netflix en la difusión. En la ficha oficial de NASA+ Live on Netflix, la plataforma muestra el evento en vivo para el 6 de abril y señala que su señal ofrece las misiones espaciales más recientes en tiempo real a través de la transmisión de la NASA. La propia agencia espacial también incluyó a Netflix entre los servicios de terceros donde estará disponible la cobertura del sobrevuelo, junto con otras plataformas digitales.

El portal especializado What’s on Netflix adelantó que la transmisión se centrará en el momento en que la tripulación alcance el tramo más simbólico del recorrido lunar, lo que ha elevado la expectativa en torno a imágenes del paso de Orion alrededor del satélite natural.

Artemis II se ha convertido en un hito para el programa espacial estadounidense porque marca el primer vuelo tripulado del programa Artemis y la primera misión con astronautas a bordo del sistema SLS-Orion. Más allá del espectáculo visual, la misión busca validar tecnologías, operaciones y capacidades necesarias para futuras expediciones, incluidas las que preparan el retorno humano a la superficie lunar.