Agostina Páez hablará este lunes en "OLGA" tras su detención en Brasil

La abogada argentina, involucrada en una causa por injuria racial en Brasil, estará en el programa de OLGA luego de regresar al país tras más de dos meses retenida.

Hoy 23:13

La abogada Agostina Páez, quien estuvo detenida en Brasil por realizar gestos racistas, será una de las protagonistas de la agenda mediática este lunes al participar del programa “Sería Increíble”, que se emite por OLGA en YouTube.

El caso será abordado con la participación de las periodistas Luciana Geuna e Inés Palacios, politóloga especialista en políticas antirracismo, quienes analizarán las implicancias del episodio que generó fuerte repercusión tanto en Argentina como en el país vecino.

Páez regresó recientemente a Buenos Aires luego de permanecer más de dos meses retenida por la Justicia brasileña en el marco de una causa por injuria racial. Su regreso fue posible tras la concesión de un hábeas corpus, medida que le permitió recuperar la libertad bajo determinadas condiciones.

Para concretar su salida del país, la abogada debió pagar una fianza de 20 mil dólares, requisito impuesto por la Justicia de Brasil.

La entrevista se emitirá este lunes a las 8 horas a través del canal de OLGA en YouTube, en lo que se espera sea uno de los testimonios más buscados tras el polémico episodio que la tuvo en el centro de la escena.