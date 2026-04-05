Convocan a vecinos a participar en un Curso de Corte y Confección

La Casa del Bicentenario ofrecerá talleres los sábados para principiantes y personas con experiencia, fomentando creatividad, autonomía y sostenibilidad.

Hoy 22:34

La Casa del Bicentenario de La Banda invita a participar del Curso de Corte y Confección orientado a personas principiantes y también con experiencia en este oficio.

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Esta actividad se desarrollará los días sábados de 9 a 10:30, en las instalaciones de la institución mencionada, situada sobre la Av. Besares y Garay.

Aprender corte y confección hoy es crucial para fomentar la sostenibilidad (reparar y reciclar ropa), lograr autonomía financiera y creatividad personalizada.

Por lo tanto, es una combinación de habilidad práctica, arte y una elección consciente hacia un consumo más sostenible y personalizado.

Las personas interesadas pueden pedir más detalles sobre el taller o inscribirse directamente a través del siguiente número 3856776635.