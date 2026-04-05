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Se realizará una actividad especial K-Pop para jóvenes en la Casa del Bicentenario

Los jóvenes podrán diseñar su propia tote bag mientras disfrutan de música de BTS en un taller creativo con cupos limitados.

Hoy 22:36

La Municipalidad de La Banda informa que se llevará a cabo una actividad especial denominada “Especial BTS”, destinada a jóvenes y amantes de la cultura K-Pop, en la Casa del Bicentenario.

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La propuesta se desarrollará el viernes 10 de abril, en el horario de 16:00 a 18:30, y consistirá en un espacio creativo donde los participantes podrán diseñar y personalizar su propia tote bag, que será sublimada en el momento. Además, la jornada estará acompañada por la musicalización del nuevo álbum del reconocido grupo surcoreano BTS, generando un ambiente dinámico y participativo.

La actividad tiene como objetivo fomentar la creatividad, el encuentro entre jóvenes y la expresión a través del arte y la música, brindando un espacio de recreación e intercambio cultural.

Cabe destacar que la propuesta es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción previa comunicándose al número 3856881980.

De esta manera, el municipio continúa impulsando actividades destinadas a las juventudes, promoviendo espacios inclusivos, creativos y vinculados a las nuevas tendencias culturales.

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