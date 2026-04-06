Las galaxias: un viaje a través del espacio y el tiempo

Las galaxias son enormes estructuras que contienen miles de millones de estrellas. En 1929, Edwin Hubble demostró que el universo se está expandiendo, lo que cambió nuestra comprensión sobre estas vastas agrupaciones cósmicas.

Hoy 06:02

Las galaxias son vastas colecciones de estrellas, gas y polvo que se agrupan por la fuerza de la gravedad. Se estima que hay más de dos billones de galaxias en el universo observable, cada una con su propia historia y características únicas.

Históricamente, el concepto de galaxia fue revolucionado en el año 1924 cuando el astrónomo Edwin Hubble demostró que algunas nebulosas eran, de hecho, galaxias independientes. Antes de esto, se pensaba que el universo se limitaba a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.

Las galaxias pueden ser clasificadas en diferentes tipos: espirales, elípticas e irregulares. Las galaxias espirales, como la Vía Láctea, son famosas por su estructura en forma de espiral y su exuberante formación estelar.

En términos de tamaño, las galaxias varían considerablemente. Algunas son pequeñas, con solo unas pocas millones de estrellas, mientras que otras, como la galaxia IC 1101, pueden albergar más de 100 billones de estrellas.

La ciencia detrás de las galaxias también incluye el estudio de su composición. La mayoría de las galaxias contienen materia oscura, una forma de materia que no interactúa con la luz, pero cuya presencia se infiere por su influencia gravitacional en las estrellas y el gas que podemos observar.

Además de su importancia científica, las galaxias han capturado la imaginación humana a lo largo de la historia. Han sido objeto de mitos, literatura y arte, reflejando un profundo deseo de entender nuestro lugar en el universo.

Hoy en día, los telescopios modernos continúan revelando la complejidad de las galaxias, ayudándonos a desentrañar los secretos del cosmos. Investigaciones recientes incluso sugieren que el universo podría estar lleno de estructuras aún más grandes, como supercúmulos de galaxias, que nos llevan a replantear nuestra comprensión del universo.