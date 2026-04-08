Emanero sorprendió a Mario Pergolini con un inesperado parentesco con Mirtha Legrand

El músico contó la historia familiar que lo une a la diva en Otro Día Perdido.

Hoy 05:35

En una charla descontracturada con Mario Pergolini en el ciclo Otro día perdido, el cantante Emanero soltó una bomba inesperada: tiene un parentesco lejano con Mirtha Legrand. La revelación dejó al conductor, a Rada y a Evelyn Botto completamente sorprendidos.

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Todo arrancó cuando Pergolini, fiel a su estilo, fue directo al hueso: “Me enteré, ¿sos pariente de Mirtha Legrand?”. Emanero, entre risas y algo de vergüenza, respondió: “Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”. Incluso recordó que cuando fue invitado al programa de Juana Viale, no se animó a contarlo.

El músico explicó cómo se da el vínculo: “Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. La Chiqui y mi abuelo Ángel tenían padres que eran hermanos”.

Para que no queden dudas, Emanero resumió: “Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”.

La confesión generó risas y comentarios en el estudio. Mario Pergolini no dudó: “Para mí sos pariente de Mirtha”. Emanero, sin querer agrandarse, aclaró: “Parientes lejanos, es un dato de color nomás”.

Cuando Evelyn Botto quiso saber cuál sería el título exacto del parentesco, Emanero arriesgó: “Creo que abuela segunda”. Y enseguida remarcó: “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”.

Sobre el final, Pergolini bromeó con la posibilidad de que este dato llegue a la propia Mirtha: “Suban esto a las redes sociales y mencionen a Mirtha. Yo creo que en dos semanas estarás comiendo con ella”. Por ahora, la diva no está al tanto de este parentesco, pero la historia ya dio que hablar y promete seguir generando repercusiones.