El precio del petróleo se desplomó tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que anunció Trump

El Brent llegó a máximos por el riesgo de un cierre mayor en el Estrecho de Ormuz aunque ahora cotiza cerca de los US$90 por barril, pero los futuros se desplomaron tras el anuncio de una tregua por dos semanas.

Hoy 05:22

El precio del petróleo perforó los US$100 por barril y marcó un giro brusco en los mercados, luego de una jornada de extrema volatilidad atravesada por la guerra en Medio Oriente. La caída se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender por dos semanas los bombardeos sobre Irán.

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Según reportó Bloomberg, los futuros del crudo se desplomaron hasta la zona de los US$91, después de haber operado durante el día en niveles superiores a los US$110. La decisión de Washington, mediada por gestiones de Pakistán, quedó condicionada a que Irán garantice la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

“Basándome en las conversaciones (...) acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en redes sociales.

El precio del petróleo Brent volvió a subir con fuerza durante la madrugada y superó este martes los US$111 por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el riesgo creciente sobre el estrecho de Ormuz, el punto más sensible del tráfico energético global.

Sin embargo, al final de la rueda revirtió la tendencia, ante la expectativa de que Donald Trump extienda la cuenta regresiva que le había puesto a Irán para reabrir el paso marítimo. Así, el Brent bajó a US$103,63 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI superó los US$110.

“Una civilización entera morirá esta noche”, había advertido el presidente norteamericano durante la mañana, a través de un fuerte posteo en sus redes sociales. El dato clave es estructural: por el estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Cuando ese canal se bloquea, el impacto es inmediato y global.