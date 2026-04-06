Así lo consideró durante un diálogo con Radio Panorama el periodista económico José Aranda.

Hoy 11:06

El periodista económico José Aranda analizó la coyuntura actual de Argentina y Santiago del Estero en diálogo con Radio Panorama, y advirtió sobre una inflación que podría volver a acelerarse y un consumo que muestra signos de debilidad.

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“Hay varias consultoras económicas que están diciendo que la inflación de marzo estará por arriba del 3%”, señaló Aranda, marcando un posible freno en la desaceleración de precios que se venía observando en los últimos meses.

En paralelo, describió un escenario complejo en el comercio local. “Hay caída en las ventas, locales vacíos y un dinamismo diferente, sobre todo en el centro”, explicó. Según indicó, esta situación no solo afecta a los comerciantes, sino que también impacta en el mercado inmobiliario.

“El problema se traslada a las inmobiliarias. Hay un dilema entre quienes quieren alquilar para emprender y los propietarios, que no pueden bajar los precios sin perder rentabilidad”, detalló. Esta tensión también se replica en la compra y venta de inmuebles, donde la actividad muestra signos de enfriamiento.

En el consumo cotidiano, Aranda remarcó un cambio de comportamiento claro por parte de los consumidores. “Hoy el supermercado que no tiene al menos una decena de ofertas está en problemas”, afirmó, evidenciando una mayor sensibilidad al precio.

Por último, advirtió sobre un posible impacto en cadena a partir del costo de los combustibles. “Hay que estar atentos al traslado del precio de los combustibles en el transporte de cargas -que tuvo una suba importante en el gasoil- y su impacto en las tarifas”, sostuvo. En ese sentido, anticipó que podría registrarse “un pequeño cimbronazo” en los precios de la mercadería que reciben tanto mayoristas como minoristas.

El panorama, según Aranda, combina presión inflacionaria, retracción del consumo y tensiones en sectores clave, en un contexto donde la economía aún no logra consolidar una recuperación sostenida.