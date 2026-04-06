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El gobernador Elías Suárez se reunió con la Cámara de Comercio e Industria para fortalecer el sector

El encuentro busca impulsar nuevas herramientas y proyectos que potencien el comercio provincial, en el marco del centenario de la institución.

Hoy 11:23

El gobernador Elías Suárez mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Comercio e Industria, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento al sector comercial y proyectar nuevas herramientas de crecimiento.

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Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Víctor Araujo y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde Omill. Por parte de la Cámara estuvieron presentes su presidente, David Guido; la vicepresidenta, Ing. Alejandra Rafael; el secretario general, Dr. Durval Lami Hernández; y la protesorera, Cdra. María José Basbus.

En el marco del próximo aniversario por los 100 años de la institución, a celebrarse el 24 de junio, se avanzó en una agenda conjunta que incluye acciones comunicacionales, estrategias publicitarias y procesos de modernización, incorporando tecnología para acercar el comercio a los consumidores.

Asimismo, se destacó el rol activo de la Cámara dentro del Consejo Económico y Social, desde donde se impulsará una agenda de trabajo con distintos ejes orientados al desarrollo productivo y comercial de la provincia.

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