La imagen de Milei cae y Bullrich lo supera en valoración, según una encuesta

Un sondeo privado reveló que casi el 60% de los argentinos considera negativa la situación económica y que el Presidente perdió siete puntos de imagen positiva en marzo.

Hoy 12:51

La imagen del presidente Javier Milei registró una caída durante marzo y dejó de ser la mejor valorada dentro del oficialismo, al ser superado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según un informe de la consultora Zentrix.

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De acuerdo al relevamiento, realizado sobre 1.198 casos entre el 10 y el 19 de marzo, Milei alcanzó una imagen positiva del 40,3%, lo que representa una baja de siete puntos respecto de febrero, cuando se ubicaba en el 47%. En paralelo, su imagen negativa subió al 51%, cinco puntos más que el mes anterior.

En ese contexto, Bullrich se posicionó por encima del mandatario con un 42,7% de imagen positiva y una negativa menor, del 50,3%, lo que la ubica como la figura oficialista mejor evaluada en el estudio.

Preocupación por la economía

El sondeo también arrojó datos sensibles para el Gobierno en materia económica. Un 59,7% de los consultados consideró que la situación del país es “negativa”, lo que implica un salto de casi 13 puntos en comparación con febrero, cuando ese número era del 47%.

Además, un 83,9% afirmó que su salario no le está ganando a la inflación, reflejando el malestar económico en amplios sectores de la población.

En cuanto a la gestión, la encuesta indicó que la aprobación del Gobierno cayó al 38,5%, mientras que la desaprobación escaló al 53%. En febrero, esos valores eran de 45% positiva y 44% negativa, lo que marcaba un diferencial favorable que ahora se revirtió.

La oposición, con números más bajos

El estudio también midió a dirigentes de la oposición. El gobernador bonaerense Axel Kicillof registró una imagen positiva del 33,8% y una negativa del 57,3%, mientras que el diputado Juan Grabois obtuvo un 33,2% de positiva y un 57% de negativa.