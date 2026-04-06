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Solicitan nuevos informes sobre bienes y viajes de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una nueva serie de informes sobre propiedades y viajes al exterior vinculados al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti.

Hoy 11:42

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió hoy un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

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Además envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a salidas del país de los investigados y poder así reconstruir “con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”, según informaron fuentes del caso.

La fiscalía que tiene delegada la investigación requirió también datos más precisos sobre los viajes como planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes.

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