Solicitan nuevos informes sobre bienes y viajes de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una nueva serie de informes sobre propiedades y viajes al exterior vinculados al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti.

Hoy 11:42

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió hoy un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a salidas del país de los investigados y poder así reconstruir “con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”, según informaron fuentes del caso.

La fiscalía que tiene delegada la investigación requirió también datos más precisos sobre los viajes como planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes.