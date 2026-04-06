Vecinos del Bº Mariano Moreno 8va Ampliación reclaman más seguridad y cuidado de espacios verdes

Cansados de robos y vandalismo en un espacio público del barrio, los vecinos piden mayor iluminación, vigilancia y limpieza para proteger la zona y evitar que se repitan delitos.
Vecinos del barrio Mariano Moreno, 8va Ampliación, denunciaron a través de WhatsApp su preocupación por la creciente inseguridad en un espacio verde que ellos mismos cuidan y limpian.
Según relatan, en los últimos meses se registraron al menos dos robos, además de episodios de consumo de drogas y abandono de objetos robados en el lugar.
Los vecinos destacaron que, pese a sus esfuerzos por mantener limpio y cuidado el sector, necesitan más iluminación, seguridad y limpieza para prevenir delitos y recuperar la tranquilidad del barrio.
A través del mensaje enviado a este medio, los vecinos hicieron un llamado de atención respetuoso: buscan visibilizar la situación y que las autoridades locales tomen medidas concretas para que el espacio verde vuelva a ser un lugar seguro para todos los vecinos.