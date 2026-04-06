Vecinos del Bº Mariano Moreno 8va Ampliación reclaman más seguridad y cuidado de espacios verdes

Cansados de robos y vandalismo en un espacio público del barrio, los vecinos piden mayor iluminación, vigilancia y limpieza para proteger la zona y evitar que se repitan delitos.

Hoy 13:01

Vecinos del barrio Mariano Moreno, 8va Ampliación, denunciaron a través de WhatsApp su preocupación por la creciente inseguridad en un espacio verde que ellos mismos cuidan y limpian

Según relatan, en los últimos meses se registraron al menos dos robos, además de episodios de consumo de drogas y abandono de objetos robados en el lugar.

Los vecinos destacaron que, pese a sus esfuerzos por mantener limpio y cuidado el sector, necesitan más iluminación, seguridad y limpieza para prevenir delitos y recuperar la tranquilidad del barrio.

A través del mensaje enviado a este medio, los vecinos hicieron un llamado de atención respetuoso: buscan visibilizar la situación y que las autoridades locales tomen medidas concretas para que el espacio verde vuelva a ser un lugar seguro para todos los vecinos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Agostina Páez habló en “OLGA”, dio su versión sobre la detención en Brasil y se refirió al escándalo de su padre
  2. 2. El tiempo para este lunes 6 de abril en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas para gran parte del día
  3. 3. Mariano Páez, otra vez en el centro de la polémica: nueva denuncia por amenazas
  4. 4. Agredieron a un conductor y a la policía en un control víal: dos detenidos y un arma blanca secuestrada
  5. 5. Secuestraron en la Ruta 9 un automóvil robado en Buenos Aires
