El municipio avanza con la implementación del "Programa de Accesibilidad Educativa"

Brindarán clases de apoyo gratuitas para alumnos de nivel primario y secundario con dificultades en el aprendizaje, a cargo de un equipo interdisciplinario.

Hoy 13:55

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda anunció el inicio del "Programa de Accesibilidad Educativa" a través del cual se dictarán clases de apoyo gratuitas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, se indicó que las mismas estarán destinadas para alumnos de los niveles primario y secundario que presenten dificultades en el aprendizaje.

Cada clase, estará a cargo del equipo interdisciplinario de la Dirección de Discapacidad con el objetivo de brindar un apoyo escolar a los niños ante el inicio del ciclo lectivo 2026.

En este sentido, se indicó que el objetivo de cada encuentro con los alumnos será para hacer repaso de contenidos y hacer evaluaciones que ayudarán a detectar algunas cuestiones para trabajar a futuro en este espacio.

Los vecinos que deseen recibir mayor información sobre este y otros servicios que se ofrecen desde la Dirección de Discapacidad pueden comunicarse al 3855-982645 o dirigirse personalmente de lunes a viernes de 8 a 13 a sus oficinas ubicadas en calle Alberdi N° 125.