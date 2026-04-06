Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 16º
X
Locales

El municipio avanza con la implementación del "Programa de Accesibilidad Educativa"

Brindarán clases de apoyo gratuitas para alumnos de nivel primario y secundario con dificultades en el aprendizaje, a cargo de un equipo interdisciplinario.

Hoy 13:55

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda anunció el inicio del "Programa de Accesibilidad Educativa" a través del cual se dictarán clases de apoyo gratuitas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, se indicó que las mismas estarán destinadas para alumnos de los niveles primario y secundario que presenten dificultades en el aprendizaje.

Cada clase, estará a cargo del equipo interdisciplinario de la Dirección de Discapacidad con el objetivo de brindar un apoyo escolar a los niños ante el inicio del ciclo lectivo 2026.

En este sentido, se indicó que el objetivo de cada encuentro con los alumnos será para hacer repaso de contenidos y hacer evaluaciones que ayudarán a detectar algunas cuestiones para trabajar a futuro en este espacio.

Los vecinos que deseen recibir mayor información sobre este y otros servicios que se ofrecen desde la Dirección de Discapacidad pueden comunicarse al 3855-982645 o dirigirse personalmente de lunes a viernes de 8 a 13 a sus oficinas ubicadas en calle Alberdi N° 125.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en el parque Aguirre: un hombre murió tras arrojarse desde un edificio en construcción
  2. 2. Agostina Páez habló en “OLGA”, dio su versión sobre la detención en Brasil y se refirió al escándalo de su padre
  3. 3. El tiempo para este lunes 6 de abril en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas para gran parte del día
  4. 4. Mariano Páez, otra vez en el centro de la polémica: nueva denuncia por amenazas
  5. 5. Agredieron a un conductor y a la policía en un control víal: dos detenidos y un arma blanca secuestrada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT